PANCHINE IN ECCELLENZA. Sena (ex Real FQ) torna già in sella, a Tuttocuoio

Circa tre settimane fa veniva esonerato dalla guida tecnica del Real Forte dei Marmi Querceta in Serie D. Ieri ha subito ritrovato una collocazione venendo chiamato dal Tuttocuoio in Eccellenza. Così il livornese Nicola Sena è già tornato in sella su una panchina toscana. Il regolamento consente infatti agli allenatori esonerati o dimessisi entro il 30 novembre di accasarsi altrove nella stessa stagione purché in un campionato (inteso come girone) diverso rispetto a quello della squadra allenata in precedenza. Il Tuttocuoio della vulcanica presidentessa Paola Coia (che milita nello stesso girone di Eccellenza del Camaiore) ha dato il benservito a Francesco Tavano nonostante il terzo posto in classifica. Fatale per l’ex bomber in Serie A, B e Liga ’Ciccio’ Tavano la sconfitta 2-1 in rimonta di domenica nel big-match derby contro la capolista Cuoiopelli (3ª sconfitta nelle ultime 4 partite). Ora tocca a Sena: esordio domenica con la Massese.