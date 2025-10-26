Panelli. "Un grazie ai tifosi per l’incitamento finale»

CARPILa gara di Tommaso Panelli è durata solo un tempo, il più brutto giocato quest’anno dal Carpi. "E’ stata una giornataccia – spiega il difensore – la analizzeremo a freddo per valutare i tanti errori e capire dove abbiamo sbagliato. Il calcio ci dà possibilità di rifarci già martedì in Coppa poi a Sassari, facciamo che resti solo una giornata no da archiviare subito. Stanchi da lunedì? Non sono uno da alibi, questa era un’altra gara, loro sono partiti forte e abbiamo pagato le prime due disattenzioni, poi il rosso ha condizionato tutto, abbiamo provato a restare in gara, era difficile. E’ una sconfitta brucia ma non deve intaccare il percorso fin qui molto positivo. I tifosi della curva lo hanno capito, è solo da dare merito a loro, perché ci sono vicini, vuol dire che c’è compattezza fra tutti e questa è una cosa importante".

Per Mimmo Di Carlo, tecnico del Gubbio, "la gara l’abbiamo vinta con l’aggressività, costringendo il Carpi a fare due errori, poi il rosso ha di fatto indirizzato il punteggio. Eravamo molto arrabbiati per le ultime due immeritate sconfitte e lo abbiamo messo sul campo".