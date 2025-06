Pantano Calcio: Nuovi Arrivi e Giovani Talenti per la Stagione 2023/2024

Il Pantano dopo aver annunciato il nuovo mister Andrea Vitali (foto a sinistra), punta su giocatori giovani ma con un passato in Prima categoria e Promozione. Tra i pali torna, dopo la parentesi nella stagione 2023/2024 arrivato a campionato in corso, Filippo Ottavi portiere classe ‘98 elemento di indiscusso valore e di sicura affidabilità. La società annuncia anche l’arrivo di Giuseppe Tatò difensore classe 2002 nell’ultima stagione in forza al Muraglia. A centrocampo arriva il classe 2004 Alessandro Pambianchi cresciuto nell’Alma Juventus Fano e con trascorsi in promozione con la maglia del S.Orso nell’ultima stagione in forza al Fortuna Fano, nel reparto avanzato ecco invece il classe 2000 Nicola Bellinazzo attaccante nell’ultima stagione in forza al Muraglia e il classe 2004 Matteo Marinelli attaccante che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Villa San Martino con il quale ha disputato il campionato di promozione. La società è lieta di "dare il benvenuto ai nuovi arrivati e fa a tutti loro un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione". Nella foto a destra i nuovi acquisti Belinazzo, Marinelli, Tatò, Pambianchi e Ottavi. Attesi altri arrivi.

am. pi.