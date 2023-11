Pantera: un altro liscio in Romagna. Ko contro l’ultima, Benassai espulso

La Lucchese non sa più vincere e questa volta a condannare i rossoneri alla terza sconfitta consecutiva ci pensa il fanalino di coda Rimini che gioca una partita quasi perfetta, mettendo in difficoltà i rossoneri.

E’ una Pantera incerottata quella che si presenta al "Neri" di Rimini, con l’assenza pesante di Tiritiello al centro della difesa, appiedato dal giudice sportivo per un turno. Gorgone, quindi, è costretto a ridisegnare la difesa, dove torna Alagna a destra, al centro Merletti con Benassai che sembra aver recuperato dal problema muscolare; mentre il posto di De Maria, fuori per un problema all’alluce, lo prende Visconti. A centrocampo il tecnico rossonero prova a dare maggior peso, schierando Gucher, Tumbarello e Cangianiello, mentre in avanti torna Romero con Guadagni e Rizzo Pinna esterni.

Parte subito bene il Rimini che, al 3’, impegna Chiorra alla respinta. I padroni di casa ci credono e fanno bene, perché giocano in scioltezza e, al 5’, Lamesta mette al centro un cross, dove, per un soffio, non ci arriva Lombardi. La Lucchese si fa vedere al 6’ con Cangianiello che, servito da Guadagni, prova a calciare, ma il suo tiro viene murato dalla difesa. I romagnoli giocano meglio e, grazie a questa partenza scoppiettante, passano in vantaggio al 7’. Chiorra si distende per respingere il rasoterra di Lamesta, sul quale arriva, però, prima di tutti, Lombardi che, con un bel tap-in, batte il portiere rossonero, portando in avanti i padroni di casa.

I rossoneri provano a scuotersi, ma lo fanno maniera confusa. Al 12’ i ragazzi di Gorgone tornano in avanti con Cangianiello che, caparbiamente, prova a crossare: la palla attraversa tutta l’area di rigore avversaria, ma nessun rossonero ci arriva. Si fa vedere anche Gucher al 14’, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Il Rimini torna pericolosamente in avanti al 25’ con Lamesta che, servito da Lombardi, lascia partire un sinistro a giro che si stampa sulla parte alta della traversa che salva la Lucchese dalla seconda rete. I rossoneri non riescono a giocare ed i romagnoli provano a sfruttare i contropiede, ma non sempre sono precisi. I ragazzi di Gorgone si affidano ai calci piazzati, soprattutto quelli d’angolo, per cercare di recuperare una gara che non si è messa subito nel migliore dei modi, ma i cross che arrivano non sempre sono precisi e creano quasi mai grandi pericoli alla difesa di casa. Al 33’ torna a farsi vedere Rizzo Pinna che, di destro, chiama in causa Colombi che para, però, senza gradi problemi. Poco dopo torna a farsi vedere anche Gucher, ma, nonostante una deviazione della difesa, la palla arriva tra le braccia di Colombi.

A cinque minuti dalla fine del tempo arriva un’altra tegola per Gorgone: Visconti, nel calciare un cross, ha un guaio muscolare ed è costretto al cambio; al suo posto Perotta. La Lucchese chiude il primo tempo sotto di un gol, al cospetto di un Rimini che, nonostante sia ultimo in classifica, ha meritato questo vantaggio, costruito nei primi minuti di gioco e ben gestito nella prima frazione di gara. In pieno recupero i romagnoli colpiscono il secondo legno, questa volta il palo, con un colpo di testa di Morra.

La ripresa inizia come si era chiuso il primo tempo, con il Rimini nuovamente in avanti con il solito Morra che fa correre un brivido alla difesa rossonera. Lucchese pericolosa al 10’, con Cangianiello che dà l’illusione del gol, ma la palla termina di poco alta. Bella azione al 18’ di Capanni che fa tutto da solo e prova a piazzare la palla nel sette, ma la sfera non cala, salvando, così, Chiorra.

Alla mezz’ora la Lucchese rimane in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Benassai che trattiene in area di rigore Langella: il direttore di gara concede anche il rigore. Dagli undici metri Morra non sbaglia e raddoppia, condannando la Lucchese alla seconda sconfitta consecutiva (la terza se non si considera il recupero con la Spal). Fedato a dieci minuti dalla fine prova a tener vive le speranze rossonere, ma Colombi da terra respinge con i piedi. Ora servirà un gran lavoro di Gorgone, soprattuto per il morale della squadra.

