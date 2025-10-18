Pantone sul settimo turno di promozione. "Corridonia, una gara complicata. Difficile contrastare l’Aurora»

La settima giornata del campionato di Promozione, girone B, è presentata dal portorecanatese Marco Pantone, direttore sportivo del Monturano.

Corridonia-Azzurra Mariner: "L’Azzurra Mariner sta viaggiando con il vento in poppa, si tratta di una squadra con qualità che per di più ha inserito anche Nicolosi che è di un’altra categoria. L’Azzurra appare favorita, per il Corridonia si profila una gara complicata".

Porto Sant’Elpidio-Vigor Montecosaro: "Partita da tripla: entrambe hanno infatti bisogno di punti e penso che ne uscirà una bella gara con formazioni che presentano giovani interessanti e con tanta qualità in entrambe le formazioni".

Borgo Mogliano-Camerino: "In casa il Mogliano è una formazione difficile per chiunque, il Camerino ha indiscutibili qualità avanti e vedo favorito il Camerino anche se Mogliano non può perdere punti".

Casette Verdini-Monturano: "Il Casette Verdini merita più punti, ne ha troppo pochi per la qualità della rosa. Noi affronteremo l’avversario a viso aperto e ne verrà fuori una bella partita".

Grottammare-Elpidiense Cascinare: "In casa il Grottammare è tosto, il Cascinare vista sabato è una squadra molto complicata da affrontare".

Palmense Fermana-Castel di Lama: "Locali favoriti, in casa sono difficili da affrontare, per la neopromossa Castel di Lama sarà complicato fare punti a Marina".

Settempeda-Azzurra Colli: "Una bellissima gara tra squadre forti che lotteranno fino alla fine per un posto nei playoff. È una partita importante".

Aurora Treia-Monticelli: "L’Aurora Treia in casa è un rullo, ne prevedo la vittoria e per il Monticelli sarà complicato stare dietro alla capolista".