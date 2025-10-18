Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Pantone sul settimo turno di promozione. "Corridonia, una gara complicata. Difficile contrastare l’Aurora»

Pantone sul settimo turno di promozione. "Corridonia, una gara complicata. Difficile contrastare l’Aurora»

La settima giornata del campionato di Promozione, girone B, è presentata dal portorecanatese Marco Pantone, direttore sportivo del Monturano. Corridonia-Azzurra...

di LORENZO MONACHESI
18 ottobre 2025
XWhatsAppPrint

La settima giornata del campionato di Promozione, girone B, è presentata dal portorecanatese Marco Pantone, direttore sportivo del Monturano.

Corridonia-Azzurra Mariner: "L’Azzurra Mariner sta viaggiando con il vento in poppa, si tratta di una squadra con qualità che per di più ha inserito anche Nicolosi che è di un’altra categoria. L’Azzurra appare favorita, per il Corridonia si profila una gara complicata".

Porto Sant’Elpidio-Vigor Montecosaro: "Partita da tripla: entrambe hanno infatti bisogno di punti e penso che ne uscirà una bella gara con formazioni che presentano giovani interessanti e con tanta qualità in entrambe le formazioni".

Borgo Mogliano-Camerino: "In casa il Mogliano è una formazione difficile per chiunque, il Camerino ha indiscutibili qualità avanti e vedo favorito il Camerino anche se Mogliano non può perdere punti".

Casette Verdini-Monturano: "Il Casette Verdini merita più punti, ne ha troppo pochi per la qualità della rosa. Noi affronteremo l’avversario a viso aperto e ne verrà fuori una bella partita".

Grottammare-Elpidiense Cascinare: "In casa il Grottammare è tosto, il Cascinare vista sabato è una squadra molto complicata da affrontare".

Palmense Fermana-Castel di Lama: "Locali favoriti, in casa sono difficili da affrontare, per la neopromossa Castel di Lama sarà complicato fare punti a Marina".

Settempeda-Azzurra Colli: "Una bellissima gara tra squadre forti che lotteranno fino alla fine per un posto nei playoff. È una partita importante".

Aurora Treia-Monticelli: "L’Aurora Treia in casa è un rullo, ne prevedo la vittoria e per il Monticelli sarà complicato stare dietro alla capolista".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su