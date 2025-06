Paolo Molfese alla guida della Casolese: obiettivo Promozione in Prima categoria

Riparte dal tecnico Paolo Molfese (nella foto), la compagine della Casolese del patron Guglielmo Montagnani per il prossimo campionato di Prima categoria. L’allenatore di Colle di Val d’Elsa assume le redini della squadra ricevendo il testimone da Maurizio Borghi, il tecnico dei trionfi del recente periodo del sodalizio che si è sistemato al timone del Pianella. La Casolese tornerà al lavoro dal 17 agosto: un ambiente che da tempo è ai vertici della Prima e che attende dunque, come è lecito, il sigillo per il salto. Molfese, forte anche di esperienze fruttuose in serie superiori, è consapevole dell’importanza del compito da svolgere a Casole d’Elsa. Un ambiente che adotta la linea della continuità nella composizione della rosa: "E anche nello staff - precisa Molfese - perché avrò nel ruolo di collaboratori Barzottini, Volpi e Zazzeri, gli addetti già al fianco del mio predecessore che in questi anni ha offerto il meglio per i colori. Punto dunque a proseguire il suo buon lavoro. Si sa, alla luce dei risultati anche del 2024-2025, che mancherebbe da salire l’ultimo gradino per arrivare alla Promozione. Ma allo stesso modo occorrerà il massimo impegno da parte di tutti, intanto per mantenerci ai livelli raggiunti dal sodalizio". Grazie al lavoro del ds Piero Baldoni, la Casolese auspica di integrare un team che appare molto vicino alla composizione definitiva, per effetto di tante conferme ormai considerate sicure tra gli effettivi. Da rilevare anche una curiosità legata all’approdo di Paolo Molfese a Casole d’Elsa... "Ritroverò Sergio Secchi, il mio mister al tempo degli Esordienti della Colligiana. Oggi Secchi è il responsabile del settore giovanile della Casolese". È importantissima realtà, Casole d’Elsa, anche in ambito calcistico femminile tra successi di campionato e in Coppa: "A tale proposito - conclude Molfese - mi sono già confrontato anche con Francesco Giuntini, la guida delle ragazze della pluridecorata formazione".

Paolo Bartalini