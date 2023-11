Paolo Mozzini vice di Gallicchio a Correggio

Paolo Mozzini completa lo staff tecnico della Correggese. L’ex difensore della Reggiana, che martedì ha festeggiato i 48 anni, è infatti il nuovo vice di Claudio Gallicchio, che ha debuttato sulla panchina biancorossa infliggendo domenica scorsa la prima sconfitta alla capolista Cittadella. Mozzini ha vestito il granata anche in Serie A, collezionando 8 presenze nel 199495 ed 1 nel 199697, debuttando a San Siro contro il Milan, e facendo poi tappa successivamente in numerose squadre della penisola, tra cui Como, Cremonese e Bolzano.

Casalgrande. Staff di categoria superiore a Casalgrande, con l’obiettivo di vincere il girone D di Prima categoria. I rosso-blu, chiusa la parentesi con Davide Pavesi, hanno infatti ufficializzato l’arrivo di Simone Siligardi, che sarà affiancato dal vice Davide Fraccaro: entrambi, fino ad un paio di settimane fa, erano alla Bagnolese in Eccellenza ed ora si troveranno di fronte alla sfida al vertice di domenica col Monteombraro, attualmente primo con 3 lunghezze di vantaggio. "Inseriamo un mister di grande esperienza e di valore umano che ha deciso di rimettersi in gioco, che è già al lavoro per trasmettere i propri concetti e le proprie idee in vista del big match in programma tra qualche giorno" fa sapere la dirigenza casalgrandese.

San Prospero di Correggio. ll kappao nel derby con la Virtus Correggio costa la panchina a Sandro Morellini, col San Prospero di Correggio che ne ha ufficializzato l’esonero. Il tecnico, che lo scorso anno portò la squadra del presidente Carlo Zini ai playoff, perdendo al primo turno ai supplementari col Quattro Castella, paga un avvio disastroso, con 1 solo successo in 10 partite che, unito a 5 pareggi, vale ai correggesi il penultimo posto nel girone C di Prima categoria davanti alla Virtus Cibeno. Al suo posto arriva Flavio Fioretti, in passato alla guida della Virtus Mandrio, che guiderà i biancazzurri già dalla trasferta di domenica sul campo del Masone, quarto della classe.