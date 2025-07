Paolucci alla Castiglionese. Montagnano: ecco Galassi

AREZZOUna conferma e un arrivo per il Montagnano. I torelli della Valdichiana hanno ufficializzato la conferma di Alessio Cerofolini, centrocampista, che sarà quindi a disposizione del tecnico Roberto Fani. Tra le novità figura Andrea Galassi, classe 2006, lo scorso anno alla Chiantigiana, dove ha realizzato due reti, una punta centrale cresciuta nel vivaio di Siena e Fiorentina. Salendo in Eccellenza la Castiglionese ha annunciato l’ingaggio del portiere Giacomo Paolucci, ex Foiano ed in precedenza impegnato nel settore giovanile di Montevarchi, Santa Firmina e Arezzo. Si accasa anche un altro ex Foiano. Si tratta di Cristiano Adami che è un nuovo giocatore del Figline. L’attaccante arriva dopo una stagione divisa tra Foiano e Castiglionese, segnata da un brutto infortunio. Lasciato il Montagnano tornerà a vestire la maglia azzurra del Torrita Juan Pablo Sale, classe 1995, centrocampista. Le prossime ore saranno decisive per l’attaccante classe 2005 Antonio Cerrato, 12 reti nella stagione scorsa con l’Atletico Levane Leona. La punta è ad un passo dal vestire la maglia gialloblù del Subbiano. L’ufficialità è attesa a breve. Lorenzo Fragalá è un nuovo giocatore dell’Olmoponte Santa Firmina. Difensore duttile, classe 1997, nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Viciomaggio. Doppia conferma a Poppi dove resteranno Daniel Brunelli e Elia Liserre. Tra le novità in casa degli azzurri casentinesi figura Mirko Cordovani. Il centrocampista arriva dopo gli ultimi anni a Rassina. Il Vaggio Piandiscò ha ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2006 Tommaso Gonnelli, proveniente dalla Juniores del Resco Reggello.

Matteo Marzotti