Paperino San Giorgio. Il cuore del calcio

Lo sport come strumento formativo e di educazione. Tante le iniziative extracalcistiche come "Un gol per la memoria".

di GIOVANNI FIORENTINO
27 settembre 2025
Calcio, in primis, ma anche attenzione al sociale ed alla forza del pallone come strumento educativo e formativo per le giovani generazioni. E’ l’obiettivo del Paperino San Giorgio, ai nastri di partenza della stagione che è pronta ormai ad entrare nel vivo. La società ha presentato le proprie squadre pochi giorni fa, dalla Terza Categoria ai "primi calci", ricordando durante l’incontro anche le iniziative extra-calcistiche messe in campo nelle scorse settimane. Fra queste, spicca indubbiamente "Un gol per la memoria", che ha portato i giovani del Paperino San Giorgio a visitare il lager di Mauthausen e a disputare un’amichevole con la squadra del Daxner Ebensee, a consolidare il gemellaggio tra Prato e la cittadina austriaca nella quale furono internati decine di pratesi negli anni della Seconda Guerra Mondiale. "Come società, vogliamo confermarci al fianco delle famiglie – ha chiosato il direttore tecnico del Paperino San Giorgio, Andrea Bonfiglio - notizia dell’ultima ora è l’inserimento da parte del Dipartimento per lo sport nell’elenco dei corsi calcistici tra quelli rientranti nella misura Fondo Dote Famiglia 2025: solo due squadre di calcio in tutta la provincia di Prato sono ricomprese nell’elenco". Sarà così possibile per le famiglie in condizioni di difficoltà economica la presentazione delle domande per i contributi ministeriali a copertura dei costi d’iscrizione.

g. f.

© Riproduzione riservata

