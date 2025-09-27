Paperino San Giorgio. Il cuore del calcio

Calcio, in primis, ma anche attenzione al sociale ed alla forza del pallone come strumento educativo e formativo per le giovani generazioni. E’ l’obiettivo del Paperino San Giorgio, ai nastri di partenza della stagione che è pronta ormai ad entrare nel vivo. La società ha presentato le proprie squadre pochi giorni fa, dalla Terza Categoria ai "primi calci", ricordando durante l’incontro anche le iniziative extra-calcistiche messe in campo nelle scorse settimane. Fra queste, spicca indubbiamente "Un gol per la memoria", che ha portato i giovani del Paperino San Giorgio a visitare il lager di Mauthausen e a disputare un’amichevole con la squadra del Daxner Ebensee, a consolidare il gemellaggio tra Prato e la cittadina austriaca nella quale furono internati decine di pratesi negli anni della Seconda Guerra Mondiale. "Come società, vogliamo confermarci al fianco delle famiglie – ha chiosato il direttore tecnico del Paperino San Giorgio, Andrea Bonfiglio - notizia dell’ultima ora è l’inserimento da parte del Dipartimento per lo sport nell’elenco dei corsi calcistici tra quelli rientranti nella misura Fondo Dote Famiglia 2025: solo due squadre di calcio in tutta la provincia di Prato sono ricomprese nell’elenco". Sarà così possibile per le famiglie in condizioni di difficoltà economica la presentazione delle domande per i contributi ministeriali a copertura dei costi d’iscrizione.

g. f.