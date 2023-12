Pareggio a reti inviolate. Castelfidardo e Urbania non si fanno male

0

: Schirripa, Morganti (26’ st Pedini), Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Kurti (26’ st Andreucci), Miotto, Piazze (3’ st Braconi), Nacciarriti E. (13’ st Guella), Nanapere. A disp.: Elisei, Fossi, Fabiani, Nacciarriti L., Camara. All. Giuliodori.

URBANIA: Stafoggia, Aluigi, Salvi, Dal Compare, Marengo (22’ pt Catani), Giovannelli Fraternali, Nouri (22’ st Cantucci), Carnesecchi, Diene (31’ st Nunez), Zingaretti, Sema. A disp.: Giulini, Sacchi, Paszynski, Antoniucci, Mistura, Mangiarotti. All. Omiccioli.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Altro pareggio per il Castelfidardo che non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Urbania. Il decimo per la squadra di Giuliodori in campionato in una partita dove si registra il primo sussulto solo all’11’ ed è di marca ospite con la coppia Zingaretti - Nouri, ma Schirripa non si fa sorprendere. La risposta del Castelfidardo arriva un minuto dopo: Imbriola prova la conclusione ravvicinata, ma viene fermato da Stafoggia. L’Urbania dell’ex Omiccioli sfiora la rete poco prima della mezz’ora con un’iniziativa di Diene che riceve da Zingaretti e trova lo specchio della porta dall’area piccola. Dalla tribuna sembra gol, ma l’intervento di Cannoni è provvidenziale respingendo la palla proprio sulla linea di porta. Dall’altra parte Fabbri al 31’ non trova la porta e stessa sorte anche per Nanapere prima del duplice fischio.

Il secondo tempo fatica a farsi avvincente. I padroni di casa reclamano – invano – un rigore su un presunto fallo su Guella. Poi il Castelfidardo ci riprova con Kurti, ma il tiro è alto. I locali cercano i tre punti che mancano dalla terza giornata. Ma una volta l’imprecisione, nell’altra c’è Carnesecchi che respinge il tiro di Nanapere. Il forcing finale dei padroni di casa non porta gli effetti sperati. L’ultimo assalto del Castelfidardo porta la firma di Andreucci, ma ancora una volta il pallone finisce alto. Finisce 0-0. Per l’Urbania secondo risultato utile di fila dopo il successo di una settimana prima, casalingo, contro la Sangiustese Vp. Per il Castelfidardo altro risultato utile (settimo consecutivo), ma la vittoria manca ai biancoverdi da fine settembre.