Pareggio controverso. Tra Urbania e Matelica poche emozioni

urbania

1

matelica

1

: Nannetti, Scarcella, Antoniucci (1’ s.t. Temellini), Dal Compare, Franca (41’ s.t. Diene), Paoli, Bicchiarelli (1’ s.t. Lani), Carnesecchi, Monachesi (16’ s.t. Rivi), Catani (8’ s.t. Sarli), Nunez. All. Lilli

MATELICA: Ginestra, Rouiched, Ziroli (43’ s.t. Merli), Gomis, Siciliano, Frulla (1’ s.t. Zappasodi), Mengani (26’ s.t. Bagnolo), Giovannini, Iori, Antonioni (30’ s.t. Strupsceki), Mazzoni. All. Ionni

Arbitro: Tarli di Ascoli

Reti: Nunez 11’ s.t., Iori 14’ s.t.

Note: ammoniti Bicchiarelli, Dal Compare, Antonioni, Carnesecchi

Il primo tempo vede le due squadre sulle proprie posizioni. Al decimo Franca viene steso in area, ma per il fischietto di Ascoli non è fallo, sarà il primo degli episodi dubbi di giornata. Passano pochi minuti e Bicchiarelli colpisce di destro da due passi, il pallone capitola sulle mani di un difensore ma si gioca. Alla mezz’ora il tiro di Catani da dentro l’area viene respinto da un difensore. La ripresa si avvia con l’Urbania più propositiva, i durantini mettono piede fisso sulla metà campo avversaria con gli ospiti che rispondono in affanno. Al decimo, Sarli serve in profondità Dal Compare che si riscopre terzino e serve un cioccolatino in area, Ginestra smanaccia e Nunez da due passi insacca. Il Matelica non subisce il contraccolpo e trova subito il pareggio. Da una rimessa laterale sulla sinistra scaturisce un cross, Franca e Scarcella si scontrano e la palla rimane in area di rigore, Iori come un falco realizza. Da corner arriva l’ennesimo episodio controverso della giornata, Dal Compare quasi sicuro di incornare di testa viene strattonato, l’arbitro mette il fischietto in bocca, salvo decidere di lasciare giocare. Sul finale è di Iori a sfiorare il gol con un’incornata che colpisce la traversa.

Andrea Alessandroni