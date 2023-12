Pareggio in rimonta per la capolista San Quirico. Blitz del Badesse sul campo del Pomarance

CHIUSI

0

OLMOPONTE S. FIRMINA

1

CHIUSI – Vittoria di rapina dell’Olmoponte, che in trasferta supera con il risultato minimo il Chiusi. La partita è dura: nelle fasi iniziali la sfida è molto equilibrata, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 26’ l’Olmoponte passa: Parigi raccoglie un bel cross dalla sinistra e con un diagonale piazza la palla al secondo palo. In chiusura di primo tempo gli ospiti si ritrovano però in dieci per l’espulsione di Di Sorbo per fallo di reazione. L’inferiorità numerica costringe l’Olmoponte a difendere con i denti il risultato per tutta la ripresa, ma gli attacchi rabbiosi del Chiusi non portano a nulla fino al fischio finale.