Pareggio senza emozioni. La Larcianese è eliminata

SAN GIULIANO 0 LARCIANESE 0

SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Arnesi (45’ st Paci), Anzillotti (37’ st Campani), Bozzi, Pasquini, Borgia, Amico, Di Paola, Cornacchia (19’ st Doveri), Gargani (34’ Bacci). A disp. Ria, Bindi, Nacci, Papini, Andreotti. All. Cordoni.

LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Martinelli (27’ st Lucaccini), Marianelli, Di Giulio, Belluomini, Crecchi (27’ st Iannello), Salerno, Ndiaye (13’ st Falorni), Tocchini (6’ st Rosselli), Ba. A disp. Gorini, Falconi, Bolognini, Niccolai, Cardelli. All. Cerasa.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Il pareggio ottenuto su campo del San Giuliano decreta l’eliminazione della Larcianese dal primo turno di Coppa Italia. La sconfitta interna, seppure demeritata, di domenica contro la Lucchese, è stata determinante per i colori viola. Contro il San Giuliano la squadra allenata da mister Cerasa ha disputato una buona partita, soprattutto nella ripresa quando è riuscita a creare alcune importanti occasioni da rete. Al trentesimo del secondo tempo si registra l’occasione più nitida. Scambio tra Rosselli e Porciani, che dal limite dell’area conclude a colpo sicuro, con palla che viene però deviata sopra la traversa. Dieci minuti dopo è di Giulio, che con uno stacco perentorio di testa, alza la palla di poco opra la traversa. In pieno recupero sono i locali che sono andati vicino alla rete della vittoria, Bacci in girata al volo e la palla esce di pochi centimetri fuori dal palo. Ora per la Larcianese testa al campionato: domenica in casa l’esordio contro il Pro Livorno Sorgenti.

m. m.