Pareggio tra Sorano e Cinigiano. Ne approfitta il Campagnatico

Doveva essere il grande giorno che decideva le sorti del girone, ma le prime due della classe si sono fermate a vincenda in un pareggio che non è risultato utile per nessuna. Infatti ne ha approfittato solo il Campagnatico che adesso insegue il duetto di testa distanziato di una sola lunghezza. In chiave salvezza risultati importanti per la Marsiliana, che sbanca Manciano con una prestazione positiva, mentre il Castell’Azzara stende il San Quirico nello scontro salvezza forse più delicato della giornata. Virtus Amiata che ottiene un punto col Marina, sprecando l’occasione di vincere però.

La classifica del girone M di Seconda categoria: Sorano 56, Cinigiano 56, Campagnatico Arcille 55, Montieri 38, Riotorto 38, Marina 38, Manciano 36, Roccastrada 30, Intercomunale Santa Fiora 30, Maglianese 28, Castell’Azzara 21, Virtus Amiata 21, San Quirico 1969 20, Marsiliana 18, Paganico 18, Castiglionese 14.