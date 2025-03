Pareggio. Un punto al Corridonia a Porto Sant’Elpidio

Porto Sant’Elpidio 0 Corridonia 0: Doello, Magliulo, Del Rosso, Capiato (11’ st Mannozzi), Smerilli, Trombetta, Islami (22’ st Zira), Felloussa, Ioele (22’ St Shakaj), Macchini, Panichi (22’ st Amici). All. Mengoni. CORRIDONIA: Mazzocca, Marinelli, Bordi, Nicola Bedetta, Del Moro, Dutto, Atzori (44’ st Galdenzi), Ulivello (37’ st Ruzzier), Monti (19’st Lattanzi), Garbuglia (11’ st Alberione). All. Fondati. Arbitro: Cesca di Macerata.

Il Corridonia esce indenne dalla trasferta a Porto Sant’Elpidio, dove trova un pareggio a reti bianche. Match abbastanza equilibrato, locali subito pericolosi con una punizione di Trombetta, che si stampa sulla traversa. Il Corridonia passato lo spauracchio prova a creare qualche pensiero ai padroni di casa, senza però affondare il colpo. Al 15’ della ripresa gli ospiti restano anche in dieci per il secondo giallo rifilato a Marinelli. Sotto di un uomo i ragazzi di Fondati si chiudono bene e non concedono poi molto al Porto Sant’Elpidio, che alla fine si arrende.