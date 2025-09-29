Pari a reti bianche. Un buon punto a Sora per il Fossombrone

0

FOSSOMBRONE

(4-4-2): Laukzemis 6,5; Ippoliti 6, Ferrari 6,5, Orazzo 6,5, Flaminio 6,5; Casciano 6, Marrale 6 (39’st Lauria sv), Pecchia 6; Bolo 6 (30’st Rao sv), Stampete 6 (13’st Curatolo 6), Vono 6. A disp.: Mutavcic, Stano, Migliazza, Dini, Mellini, Bassini. All. Schettino 6.

FOSSOMBRONE (4-3-1-2): Bianchini 6,5; Ronchetti 6,5, Giunchetti 6,5, Kjajic 6,5 (18’st Imbriola 6), Fabbri 6; Ghinelli 6 (31’st Procacci sv), Bucchi 6, Likaxhiu 6 (11’st Masawoud 6); Kamagate 6; Sane 6 (26’st Torri 6), Kyeremateng 6,5. A disp.: Ubertini, Arcangeli, Valmori, Di Paoli, Giometti. All. Giuliodori.

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia.

Note: ammoniti Orazzo (S), Ferrari (S), Kjajic (F); angoli 3-5; rec. 0’pt, 4’st.

Un buon punto per il Fossombrone, con un nulla di fatto in campo che è stato il risultato più giusto per quanto fatto vedere in campo dalle due squadre. Ottima la prova dei marchigiani, contro una squadra ben organizzata come quella laziale. Un pareggio utile a entrambe, con il Fossombrone che per lunghi tratti ha giocato con autorità e sicurezza, mentre il Sora ha spesso agito di rimessa, mostrandosi tuttavia piuttosto dinamico. Buon inizio del Fossombrone, con Kyeremateng che al 12′ impegna in due tempi Laukzemis. Il Sora, dopo un inizio timido, verso la mezzora cresce. Al 28′ Bolo da destra serve Vono, che scheggia il palo con un destro a giro. Al 33′ si rivede il Fossombrone, con Sane anticipato davanti a Laukzemis. Sul successivo tiro dalla bandierina lo stesso Sane colpisce di testa, ma il portiere del Sora respinge. Al 37′ ancora ospiti pericolosi con Kyeremateng che spedisce a lato da ottima posizione. Al 39′ il Sora spezza il predominio dei marchigiani con un’azione insistita, conclusa da un colpo di testa di Flaminio, bloccato dal portiere ospite Bianchini. Al 42′ altra palla gol per il Fossombrone, con Ghinelli che sfiora il palo con un destro da dentro l’area sorana. Nel secondo tempo succede ancora di meno, con le due squadre che forse accusano il terzo impegno nel giro di una settimana. Il Sora inizia bene, ma al 10′ Bolo, invece di tirare passa a un compagno e l’azione sfuma. Al 17′ azione insistita di Casciano, fermato da un sospetto fallo di mano in area di rigore, ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 20′ si rivede il Fossombrone, con Laukzemis che si allunga a deviare in corner una punizione dalla distanza del neo entrato Masawoud. Mister Schettino prova a cambiare le carte in tavola, con le sostituzioni, ma il risultato non cambia. Al 22′ Curatolo perde l’attimo nell’area marchigiana. Al 26′ nuovamente Fossombrone pericoloso con Kyeremateng che sfiora il palo con un tiro dal limite. Infine, l’ultima azione dei laziali con Vono, che al 38′ si mette in proprio, ma il portiere ospite Bianchini para senza grossi problemi.