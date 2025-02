Pari con il Riccione. Alboni risponde a Palumbo: così il Corticella resta davanti

United Riccione 1 Corticella 1

UNITED : Zamarion; Locanto, D’Angelo (39’ st Caputo), Viotti, Palumbo; Fontana, Bartoli, Egharevba; Pollini, Marrone, Monaco (24’ st Greco) A disp. Andreoli, Corigliano, Santalucia, Nunes, Paoloni, Bovegno, Riposo. All. Borioni.

CORTICELLA: Mezzadri; Cavallini, Ercolani, Bonetti; Brighi (1’ st Alboni), Chmangui, Lo Giudice (24’ st Bovo), Casadei (19’ st Bezzicchieri), Rizzi; Ofoasi (1’ st Manara), Gessaroli (19’ st Goffredi) A disp. Cinquemani, Kone, Armani, Manga. All. Nesi.

Arbitro: Merlino.

Reti: 10’ pt Palumbo, 33’ st Alboni.

Note: ammoniti Brighi, Gessaroli, Egharevba, Alboni, Chmangui, Cavallini, Zamarion.

Lo scontro salvezza tra United Riccione e Corticella finisce in beffa: 1-1 e spauracchio retrocessione che rimane in agguato. Pareggio che sul campo non scontenta nessuno, ma in classifica lascia le cose al proprio posto. Una partenza sprint quella dei padroni di casa, durata quasi 70’ e interrotta dal pareggio emiliano, arrivato in uno dei momenti migliori del match.

L’aria di casa parte benevola per i ragazzi di Borioni e dopo appena dieci minuti si trovano a calciare dalla bandierina. La sfera svetta in area, in un primo momento viene respinta da Mezzandri, ma poi finisce sulla testa di Palumbo che ci mette poco a insaccare. I riccionesi prendono coraggio e soprattutto compattezza, anche in difesa.

L’ultimo brivido prima della pausa arriva dalle parti del Corticella con Cavallini che davanti alla porta insacca senza problemi. Ma arriva il fischio dell’arbitro e le speranze emiliane si infrangono sul fuorigioco e lo United resta avanti. Il secondo tempo si apre con i ragazzi di Nesi intenti a cambiare registro optando per rinforzi freschi avanti: Manara subentra a Ofoasi e dopo neanche un giro d’orologio arriva la prima occasione biancoblu firmata da Rizzi. Ma tra i pali c’è super Zamarion e salva la situazione. La pazienza è la virtù dei forti a un quarto d’ora dalla fine, quando nessuno se l’aspetta Alboni punisce i padroni di casa, segnando di sinistro il riacciuffo tanto agognato dagli emiliani. Il pareggio arriva nel momento migliore per lo United che in pochi minuti si vede spazzare via i sogni di gloria e la speranza di riacciuffare la corsa per la salvezza.

Federico Tommasini