Pari Il Mezzolara e la Spal non si fanno male

Si è concluso a reti bianche l’attesissimo big match di questa undicesima giornata del girone B di Eccellenza tra il Mezzolara e l’Ars et Labor Ferrara (ex Spal): al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio è dunque finita 0-0, con i biancazzurri bolognesi guidati da Nicola Zecchi che si trovano ora al secondo posto in classifica, a pari-merito con Sampierana e Castenaso, e a tre lunghezze di distacco dalla corazzata ferrarese.

E ciò anche grazie al passo falso dello stesso Castenaso di Fabio Rizzo, caduto 2-1 proprio in casa della Sampierana.

Per quanto riguarda le altre due bolognesi che militano in questo raggruppamento, il Medicina Fossatone è riuscito a riscattare le due sconfitte consecutive andando ad espugnare, con il punteggio di 3-1, il terreno di gioco del Fratta Terme mentre l’Osteria Grande di Fabio Malaguti è stata sconfitta 2-1 sul campo del Sanpaimola.

Passando al girone A, le due bolognesi che vi militano hanno purtroppo ottenuto altrettante sconfitte. Lo Zola Predosa di Fabio Perinelli ha perso 2-0 in casa dell’Atletic Cdr Mutina mentre il Corticella di Michel Cavina, sempre più ultimo, è stato strapazzato 4-0, a domicilio, dalla corazzata Nibbiano.

Nicola Baldini