Pari in rimonta. Mezza delusione del Seravezza

POGGIBONSI1SERAVEZZA1

POGGIBONSI: Bertini, El Dib, Borghi, L. Borri, Gonzi, Boriosi, Rodio, Shenaj, F. Borri, Rolim De Genova, Giustarini. (A disposizione: Baracco, Ponticelli, Skerma, Ndiaye, Ciacci, Kean Dosse, Martucci, Sinatra, Fermi). All. Gabrio Gamma.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Pucci, Bajic, Mannucci, Pani, Sforzi, Muhic, Fabri, Vanzulli, Spatari, Lepri. (A disposizione: Azioni, Cini, Mattioli, Piccioli, Fontanarosa, M. Tognoni, Fiore, Cupani, Lecini). All. Cristiano Masitto.

Arbitro: Samuel Dania di Milano (assistenti di linea Matteo Leli dell’Aquila e Carlo Silvano di Civitavecchia).

Reti: 7’ pt Boriosi (P); 28’ st Lepri (S).

POGGIBONSI – Pari in rimonta che sa tantro di brodino in questo “testacoda“ per il Seravezza che sul campo dell’ultima della classe Poggibonsi va sotto e la riprende solo nel quarto d’ora finale grazie al gol di Lorenzo Lepri. Tuttavia prosegue la striscia positiva dei verdazzurri (8 punti nelle ultime 4 gare) che portano comunque via un punto da un campo difficile come quello dello stadio “Stefano Lotti“. Non a casa mister Masitto aveva messo in guardia tutto l’ambiente alla vigilia di questa trasferta, dove per altro i seravezzini arrivavano ancora senza il 2005 Mannelli, senza Luca Mosti ed i lungodegenti Delorié e Falteri cui si è aggiunta l’assenza per squalifica del pilastro del centrocampo Bedini. Il Seravezza che resta sì terzo ma ora, a 20 punti, non più da solo venendo (ri)agganciato da Tau e Foligno, scivolando a -5 dalla vetta del super Grosseto (secondo è il Siena con 21 punti, a -4 dalla prima).

Il Poggibonsi ha iniziato forte e già al 7’ è passato in vantaggio: assist di Gonzi e gol di Boriosi. Gli ospiti versiliesi reagiscono subito sfiorando il pari al 12’ e al 16’. Al 28’ grande occasione per il raddoppio dei leoni giallorossi di casa: Shenaj si ritrova a tu per tu col portiere Lagomarsini ma scarica su Boriosi che si coordina male sprecando la ghiotta chance. Un minuto dopo sempre lo scatenato Boriosi tenta il riscatto con tiro da lontano che esce fuori di poco. Poi nel Poggibonsi si fa male Lorenzo Borri, costretto al cambio. E nel finale di primo tempo un’uscita avventata di Bertini per poco non regala l’1-1 ai verdazzurri. Al 43’ invece è un tiro-cross di Shenaj che per poco non si trasforma nel 2-0. Al rientro dagli spogliatoi ci riprova poi lo stesso Shenaj ma senza fortuna. Il Seravezza però spinge e nonostante la buona tenuta della fase difensiva locale ecco arrivare il pareggio al 73’ su una bella azione conclusa da Lepri (2° gol stagionale per il numero 10 verdazzurro). Dopo il pari sale la paura per il Poggibonsi che vede i fantasmi di un’altra sconfitta quando il Seravezza va vicinissimo a ribaltare il risultato nell’arco di poco tempo. Nei 6’ di recupero l’ultima occasione buona capita ai giallorossi con Borghi ma il pallone termina fuori. Il Seravezza domenica prossima avrà il Sansepolcro al “Buon Riposo“.