Pari nel derby di San Felice. Mambrini firma la rimonta

SAN FELICE: Pivanti, Haddaji, Passerini (60’ Tudini Bellei), Sentieri, Ruopolo, Roccato (78’ Asdaoui), Marchesini, Sarti, Carpeggiani, Iazzetta (89’ Pellegrino), Ndrejaj. A disp.: Malagoli, Stabellini, Tosse, Ermeni, Gentile, Suciu. All.: Barbi

QUARANTOLESE: Calanca, Mari, Castorri, Bottazzi, Barbalaco, Pisa, Gozzi (61’ Mambrini), Palmieri, Malagoli (74’ Acanfora), Pozzetti (82’ Magro), Bortolazzi. A disp.: Malavasi, Gobbi, Mancini, Paolozzi, Poletti. All.: Loddi

Arbitro: Miglioli di Parma

Reti: 22’ Ndrejaj, 68’ Mambrini

Note: ammoniti Passerini, Ruopolo, Barbalaco, Castorri

Alla fine serve poco a entrambe il pari nel derby di Promozione fra San Felice e Quarantolese, che tiene i giallorossi (appena fuori dai playout) a +4 sui gialloblù. Alla prima occasione passa il San Felice grazie a Ndrejaj che, dal limite, solo davanti a Calanca, spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali. Prendono fiducia gli uomini di Barbi ed al minuto 26 sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Carpeggiani alto di poco. Al 38’ è Bottazzi che cerca di sorprendere Pivanti, ma il suo tiro dalla distanza viene agguantato in tuffo dall’estremo difensore giallorosso. Al 45’ Pozzetti spara, bravissimo Pivanti nel respingere. Al 56’ bella conclusione di Haddaji sul primo palo, Calanca si inarca per deviare la sfera in corner. Al 64’ corner insidioso calciato da sinistra da parte di Palmieri, Pivanti con difficoltà toglie la palla dalla porta. Al 68’ il pareggio della Quarantolese, Mambrini si trova a tu per tu con Pivanti e lo scavalca con un pallonetto, Roccato toglie la sfera quando è già oltre la linea di porta, l’assistente segnala la rete e l’arbitro convalida. Al minuto 84 Mambrini nuovamente solo davanti a Pivanti, ma calcia malissimo a lato. All’87’ Acanfora vince un rimpallo all’altezza del limite dell’area e spara sulla traversa.