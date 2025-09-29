Pari nel derby pisano. La Cuoio azzera la penalizzazione. Buon punto per i Colli Marittimi

CUOIOPELLI

COLLI MARITTIMI

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli, Monti, Pini (Ciardelli), Mori, Liberati, Belluomini (Fallacara), Di Benedetto, Nuti, Demi (Pacciani), Magera (Maggi); a disposizione Abutoaei, Bindi, Coluccia, Terraschi. Allenatore Enrico Pertici.

COLLI MARITTIMI: Baroni, Bartorelli A., Bacciu, Bartorelli M. (Pedrali), Del Gratta (Saba), Camerini, Dezi (Masini), Sarais, Turco (Giorgi), Pellegrini, Fotino; a disposizione Scateni, Minuti, Bilanceri, Colombo, Accordino. Allenatore David Tarquini.

Arbitro: Samuele Montagnani di Piombino (assistenti Andrea Ballotti di Pistoia e Matteo Canci di Carrara).

Note: ammoniti Monti e Di Benedetto della Cuoiopelli, Bartorelli M., Dezi e Fotino dei Colli Marittimi.

SANTA CROCE – Terzo pareggio di fila per la Cuoiopelli in altrettante giornate di campionato e penalizzazione di tre punti azzerata. Ma la Cuoiopelli ieri ha rischiato di perdere contro i Colli Marittimi scesi in campo con determinazione e voglia di far bene. In un’occasione la squadra di Enrico Pertici è stata salvata dalla traversa su tiro di Sarais, in precedenza, sempre nel primo tempo, è stato bravissimo Bulleri a respingere una conclusione insidiosissima di Pellegrini. Nella ripresa gli ospiti sono stati pericolosi in contropiede, ma la sfera è finita alta sopra la traversa. Il "peso" della penalizzazione azzerato in tre giornate con altrettanti pareggi riporta la Cuoio in carreggiata, anche se ancora a zero punti. Ora i conciari dovranno cominciare a vincere per risalire la graduatoria in posizioni più tranquille. Per i Colli Marittimi secondo pareggio consecutivo meritato.