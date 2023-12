Pari spettacolare a Pozzi. Paratone e tanti sprechi

seravezza

1

ghiviborgo

1

SERAVEZZA (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Lopez Petruzzi, Mannucci, Ivani; Sforzi (14’ st Biaggi), Granaiola (23’ st Del Rosso); Delorie (8’ st Brugognone), Putzolu (34’ st Mugelli), Camarlinghi; Benedetti. All. Amoroso.

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Vecchi (23’ st P. Carcani), Sanzone, Bura, Turini; Nottoli (11’ st Signorini), Campani, Carli; Gibilterra (13’ st Giannini), T. Carcani (37’ st Poli), Lepri (23’ st Orlandi). All. Lelli.

Arbitro: Toro di Catania.

Reti: 25’ pt Putzolu (S), 42’ T. Carcani (G).

Note: spettatori 400 circa; ammoniti Lopez Petruzzi (S), Biaggi (S) e P. Carcani (G); angoli 8-2; recupero 0’ pt e 4’ st.

SERAVEZZA – Spettacolo al “Buon Riposo“ con tanta qualità e intensità in campo. Il pubblico presente si è divertito. Merito di una squadra sempre più consapevole e in fiducia come il Seravezza... che tuttavia si “mangia le mani“ per aver sprecato un’altra ghiotta chance (seconda domenica di fila che capita) di scavalcare in vetta l’altrettanto “pareggiante“ capolista Pianese. E merito di un GhiviBorgo che arriva in Versilia senza snaturarsi affatto... ma anzi mantenendo intatta la sua identità di gioco (fatta di palleggio e pressione alta), con personalità e disinvoltura.

La partita è "da tripla"... e poteva finire davvero in qualsiasi modo (se si son visti soltanto 2 gol è anche per merito dei portieri, entrambi formidabili in alcuni interventi) anche se è andata più vicina a vincerla il Seravezza creando davvero occasioni a getto continuo. Lagomarsini si esibisce subito in una doppia parata al 15’ su Gibilterra e Tommaso Carcani. Replica Camarlinghi con tiro-cross dei suoi, respinto da Becchi. La sblocca Putzolu di testa (stacco in super terzo tempo) su gran cross da destra di Salerno, dopo un buon lavoro di Sforzi. Salerno poi apparecchia anche per Camarlinghi, il cui destro a incrociare esce di un nulla. Ci prova pure Delorie a giro: fuori di poco. Il GhiviBorgo pareggia in chiusura di primo tempo quando il Seravezza perde palla con Camarlinghi e poi con Mannucci e Salerno non riesce a frenare il contropiede biancorosso che porta Carli e Carcani in situazione di "2 contro 1" con Petruzzi: ed è l’1-1. Nella ripresa è la “fiera dello spreco“ da ambedue le parti con Benedetti 2 volte (tiro fuori a tu per tu col portiere e poi traversa scheggiata), Gibilterra (che spara in bocca a Lagomarsini un rigore in movimento servitogli da Campani), Mannucci (palo dopo miracolosa smanacciata di Becchi, tiraccio fuori da invitante posizione e altra parata di Becchi su inzuccata da corner) e Giannini (cui Lagomarsini chiude due volte la porta in faccia: super parata di piede quella all’89’!). E tra tutte queste situazioni da gol pure due episodi “da moviola“ (uno per parte: con Putzolu prima e Orlandi poi giù in area, senza rigori dati) ed un salvataggio sulla riga di Tommaso Carcani.

Simone Ferro