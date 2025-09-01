Pari tra C.Fiorentino e Montelupo. Tremolanti annulla la rete di Locci

Castelfiorentino United 1 Montelupo 1

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Ippolito (46’ Natale), Chiti, Mancini, Maltinti, Locci (83’ Zohouli), Cenci, Alesso (63’ Bucalossi), Bagnoli, Corsi (70’ Cartocci). A disp.: Bartolozzi, Boye, Murati, Kajmaku, Fè. All.: Dell’Agnello.

MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cupo, Tremolanti, Cerrini (85’ Tersigni), Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi (85’ Marrazzo), Masoni (66’ Ferrmaca), Ndaw (/2’ Caparrini), Cintelli. A disp.: Boretti, Corsinovi, Frilli, Chelini, Celestre. All.: Lucchesi.

Arbitro: Di Galante di Pontedera. Reti: 22’ Locci; 49’ Tremolanti.

CASTELFIORENTINO – Finisce in parità il derby di Coppa Italia tra Castelfiorentino United e Montelupo. Pronti via e gli amaranto ospiti prendono in mano le redini del gioco, sfiorando il gol con Cerrini (due volte) e Masoni. Gol che troverebbero anche con un colpo di testa di Ndaw su cross di Pucci, ma viene annullato per fuorigioco. Così, al 22’ è il Castelfiorentino United a passare in vantaggio: cross laterale innocuo, Lensi esce al limite dell’area ma non si intende con un compagno e Locci è lesto a depositare di testa nella porta rimasta sguarnita. La risposta del Montelupo si materializza in avvio di ripresa con un tiro da fuori di Tremolanti. Ferrmaca, Bartolozzi e Tersigni sprecano ancora da ottima posizione e al 95’ per poco i padroni di casa non la spuntano, ma Bagnoli calcia debolmente tra le braccia di Lensi dopo aver sfruttato uno svarione di Alicontri.