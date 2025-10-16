Parla Andrea Conti. "Domenica sarà un’altra partita molto complicata»

"Un altro campo ostico. So come lavora mister Ciampelli perché lo ho avuto a Trestina, prepara bene le partite. Andremo là per cercare di uscire dal campo con il miglior risultato possibile": a presentare, al Fol, la trasferta di Sansepolcro, Andrea Conti. La squadra di Bellazzini scenderà in campo forte del successo sul Cannara. "Nessuna partita è facile – afferma il difensore bianconero –, loro poi, rispetto ad altre squadre, sono stati più aggressivi. Abbiamo avuto delle difficoltà, non lo nego. Però, se riusciamo a tenere la partita in equilibrio nel primo tempo, poi nel secondo riusciamo ad alzare il ritmo e a fare male". I tre punti hanno permesso al Siena di tenersi stretta la vetta. "Il mister lo dice sempre – sottolinea Conti –, c’è tanto da migliorare. Il campionato è iniziato da poco, vero che siamo primi ma è ancora lunga. Il primo posto sicuramente fa piacere e porta nello spogliatoio entusiasmo, ma non bisogna fasciarci la testa". Conti ha quindi riavvolto il nastro. "Quest’estate ho avuto diverse chiamate ma quando è arrivata quella di mister Bellazzini non ci ho pensato due volte. Conoscerlo mi ha avvantaggiato: è stato lui a cambiarmi di ruolo, l’anno scorso".