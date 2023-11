Parla bomber Granado. "C’è davvero tutto per una stagione da protagonisti»

"Vincere i campionati non è mai facile. Le nostre avversarie lotteranno, gli scontri diretti sarà fondamentale affrontarli con la giusta mentalità". Leonardo Granado, ospite di ‘Al Club con la Robur’ traccia la via da seguire per raggiungere il prima possibile il traguardo. "La società non ci fa mancare niente – ha detto l’attaccante bianconero –, la qualità dei giocatori non si discute e i tifosi ci sono sempre vicini. Le componenti per far bene ci sono tutte: peccato solo non giocare al Franchi. Per una squadra come la nostra sarebbe utile, ma anche per i tifosi penso sia un peso non poter stare nella loro casa. Speriamo di raggiungere gli obiettivi tutti insieme". Granado si è poi soffermato sul gruppo. "Sono tutti ragazzi eccezionali – le sue parole –. È importante avere elementi come Bianchi, Lollo, Cristiani, Ricciardo, Agostinone… Hanno fatto altre categorie e sanno come si vince. Ci troviamo tutti molto bene insieme, io vado al campo con il sorriso perché c’è un ambiente sano e di professionisti che lavorano sodo ogni giorno". "Sono contento di com’è iniziata la mia stagione a Siena – ha chiuso –. Peccato solo per Terranuova, senza la parata del portiere avremmo fatto un’altra grande vittoria".