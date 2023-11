Parla Cristiani. "Essere in vetta ci dà fiducia e consapevolezza»

Il centrocampista Alessio Cristiani è stato ospite di ‘Al Club con la Robur’. Tanti i temi trattati, a partire da Siena-Colligiana. "Sarà una partita difficile – ha detto –, contro una squadra rognosa, di categoria, che prende pochi gol. Noi però siamo consapevoli della nostra forza. Conterà l’approccio, che è stato ottimo tranne che con il Pontassieve". Sul rinvio della decima giornata. "Era giusto fermarsi – le sue parole –, ma eravamo in ottima forma. Un po’ stanchi per il turno infrasettimanale, ma abbiamo diversi ricambi e quindi saremmo stati più avvantaggiati rispetto agli avversari". La classifica dice primo posto. "Essere in vetta ci dà una grossa fiducia e consapevolezza – ha ammesso –. Viste le premesse non era scontato fare una partenza del genere. L’avversario più ostico incontrato finora? Il Terranuova". Cristiani ha quindi elogiato i tifosi. "Sono rimasto sorpreso. Dopo anni di batoste non è scontato reagire come stanno facendo, ho i brividi solo a dirlo. Magari più in là, con i risultati, potevo aspettarmelo, ma subito no; questa cosa mi ha colpito". "La pausa invernale ci farà bene – ha chiuso il centrocampista –: faremo una preparazione che ci consentirà di mettere minuti nelle gambe e affrontare al massimo il girone di ritorno".