Parla il direttore sportivo Falcioni. "Matelica pronto ad affrontare la capolista»

Matelica impegnato oggi nella "tana" della capolista. Un ostacolo arduo per la formazione di mister Ettore Ionni. Ne parliamo con il diesse Lorenzo Falcioni.

Direttore, dopo il bel successo di domenica, ecco lo scoglio Maceratese: con quale spirito la squadra affronta la leader?

"Quella contro i Portuali Dorica è stata una vittoria fondamentale per noi. Fin dai primi minuti ho visto i ragazzi attenti e concentrati per portare a casa i tre punti. È chiaro che in determinate partite il fattore emotivo è importante, ma ci faremo trovare pronti".

Cosa bisogna temere di più della Maceratese, squadra costruita per vincere il campionato?

"Conosciamo la metodologia di lavoro di Possanzini, merito suo, del direttore Serangeli e del diesse De Cesare, i quali hanno costruito una rosa di altissimo livello. Affronteremo la gara con il massimo rispetto, consapevoli che incontreremo la prima della classe".

Ora come sta fisicamente e mentalmente il Matelica?

"Grazie al lavoro quotidiano dello staff tecnico e dirigenziale, siamo riusciti a superare dei momenti difficili. Ionni sta lavorando molto sull’aspetto mentale dei ragazzi che hanno la massima fiducia mia e della società".

Lamentate assenze per squalifica o infortuni?

"Domani (oggi; ndr) non saranno della partita Corrado Rosolani, ancora alle prese con qualche guaio fisico, e Pietro Amico, infortunatosi al piede mercoledì scorso. Entrambi sono giocatori validi per la categoria e li aspettiamo augurandogli un rientro in breve tempo".

Vedremo, dunque, quale sarà la formazione che Ionni manderà in campo dal primo minuto per fronteggiare la corazzata biancorossa. L’ex di turno Gomis cerca una maglia da titolare, ma Aquila domenica scorsa ha giocato dal primo minuto mettendo a segno una doppietta. Le scelte del tecnico dipenderanno dalla tattica che la squadra deciderà di adottare per mettere in difficoltà l’avversario.

m. g.