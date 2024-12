Parla il jolly Ricchi. "Sfida importante. Con una vittoria torniano in alto»

E’ uno dei giocatori che si sono messi maggiormente in mostra durante il girone di andata, Niccolò Ricchi. Il jolly bianconero – può agire sia come terzino sinistro che come mezzala –, ha presentato il derby di domani. "E’ una sfida molto importante – ha detto a Gazzetta di Siena –. Anche il Grosseto è una piazza molto ambiziosa. I biancorossi sono in grande forma, ma dobbiamo pensare solo a noi. Vogliamo ottenere a tutti i costi i tre punti e ci stiamo preparando al meglio per conquistarli: vincere ci permetterebbe di raggiungerli e di tornare in alto in classifica". "Non so bene cosa ci succeda quando giochiamo in casa – ha aggiunto Ricchi – di sicuro dobbiamo invertire il trend per riportarci in lotta. Obiettivo? Dobbiamo ragionare partita dopo partita e fare più punti possibile". Sul suo percorso personale. "In generale direi che il mio girone d’andata è stato positivo, ho sempre giocato, il mister mi dà tanta fiducia e io faccio di tutto per ripagarla".