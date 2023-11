Parla il portiere prodotto del vivaio azzurro e da quattro turni titolare in prima squadra. Barberini: "Sangio, ci rifaremo»

Il portiere Lorenzo Barberini, classe 2005, è un classico prodotto del vivaio della Sangiovannese. Fin dalla tenera età di otto anni ha messo i guantoni per inseguire il sogno di diventare un professionista, col tempo ha scalato tutte le categorie giovanili e, ormai da quattro partite consecutive, sta difendendo la porta dei più grandi. "Ho vestito la maglia azzurra fin da quando avevo otto anni, con questi colori sono cresciuto ed è arrivata l’immensa gioia di poter far parte della prima squadra. Sto vivendo un’esperienza incredibile, purtroppo i risultati non sono quelli che potevamo sperare a inizio stagione ma davanti a noi ci sono ancora tante giornate e di sicuro ci rifaremo".

Magari fin dalla gara di domenica a Gavorrano. " La trasferta è difficilissima, riuscissimo però a imporre il nostro credo tattico come già fatto a Grosseto potremmo tornare a casa con qualcosa di positivo. Non siamo nemmeno stati più di tanto fortunati in questo inizio di stagione, magari anche la dea bendata comincerà a darci una mano".

Massimo Bagiardi