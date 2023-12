Parla il tecnico Stefano Argilli. "Felice della gara che abbiamo giocato. E’ stato un confronto molto equilibrato il Siena per vincere ha dovuto sudare»

Ha tentato l’impresa, il Mazzola, ma non ci è riuscito: il tecnico Stefano Argilli (nella foto), nel post partita, si è comunque detto soddisfatto della prestazione. "Sono contento della partita che abbiamo fatto. Ci abbiamo messo quello che potevamo, tanta attenzione, tanta concentrazione, tanto agonismo; abbiamo retto fino a quando non sono calate le energie e l’adrenalina. Sapevamo che le differenze sarebbero potute venire fuori nella parte finale e lì siamo stati un po’ sottotono. Dispiace che i primi due gol, il terzo non lo conto neanche, siano arrivati uno per un pasticcio difensivo nostro, l’altro su palla inattiva e le palle inattive sono, per struttura di squadra, un nostro punto debole. Aver concesso così poco non è bastato, non dovevamo concedere niente e non concedere niente al Siena è difficile". "Sì, oggi abbiamo giocato a tre dietro – ha aggiunto –, ma conta è la mentalità al di là del sistema. E da questo punto di vista i ragazzi mi sono piaciuti. L’impresa sportiva non è venuta, è andata come era prevedibile, ma abbiamo fatto faticare il Siena: ho visto che si sono impegnati tanto, intensi anche nella voce e nelle proteste, pure dalla panchina".

"Abbiamo costruito qualche palla gol – ha aggiunto il mister –, il confronto è stato equilibrato, il Siena ha dovuto sudare. Ma possiamo fare ancora meglio. Ora dobbiamo essere bravi a cancellare questa partita oltre categoria e rituffarci nella nostra Eccellenza". Una gran paura l’infortunio di Nassi, che ha battuto a terra una tempia in uno scontro di gioco. "A fine partita stava bene – ha spiegato Argilli –, ma bisogna aspettare qualche ora: ha perso conoscenza. Era un ex della partita, un senese, ci teneva a giocare, ma l’importante è che non sia niente di grave. L’incidente ha un po’ destabilizzato la squadra". "Tanti dei ragazzi hanno giocato nel Siena, sono attaccati a città e club. Sentivano la partita, un po’ di emozione c’è stata: forse per questo abbiamo sbagliato più del solito nella gestione della palla. Sull’altra panchina Voria? Abbiamo condiviso tanti anni in campo e nel settore giovanile. Merita di essere parte della rinascita del Siena: ha dentro quei colori".

Angela Gorellini