Parla il tecnico. Villa è una furia: "Abbiamo dominato. Non me lo spiego»

In casa Pistoiese è un post-partita fatto di amarezza e rabbia. Rammarico per il pareggio, il secondo consecutivo, e ira per un episodio dubbio in area neroverde che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. Un punto che alla Pistoiese sta decisamente stretto data la mole di occasioni creata e i tre legni colpiti: "Uscire dal campo con un pareggio è davvero troppo poco - ha detto il tecnico arancione Villa -, considerando tutto quel che abbiamo creato. Abbiamo dominato la partita, tenendo sempre in mano il pallino del gioco, colpito tre pali e creato almeno sette o otto nitide palle gol. Come se non bastasse anche oggi ci è mancato un rigore che a mio avviso era netto. Nelle ultime tre partite è successo qualcosa che faccio fatica a spiegarmi, perchè ogni volta avremmo meritato di vincere e invece non siamo mai usciti dal campo col bottino pieno. E tutto ciò mi fa infuriare".

Nonostante la mancata vittoria, la Pistoiese ha avuto la forza di rimettere in piedi la gara con la rete di Simeri: "Su un terreno di gioco così sapevamo che c’era da fare la guerra - ha proseguito Villa - e in questo aspetto siamo stati bravi. Cosa abbiamo sbagliato? A volte sarebbe servita avere più pazienza nella gestione di alcuni episodi, ci sono state chance di superiorità numerica al termine delle quali abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Dobbiamo migliorare su questi dettagli, ma anche oggi voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Adesso testa al derby".