Parla il vice allenatore Gill Voria. "All’inizio non è stato per niente facile. Poi si è creato un grande entusiasmo»

"Quello che sento addosso cerco di trasmetterlo, lo facevo già con le giovanili. Ho sempre detto ai ragazzi che quando andiamo a giro per l’Italia portiamo lo stemma del Siena, giochiamo per Siena e per il Siena. Cerco di farlo anche ora, pure con i più grandi che conoscono meno la storia passata ma solo quella più recente". A parlare è il vice allenatore della Robur Gill Voria (nella foto), lui che alla chiamata della Robur ha detto subito sì. "All’inizio non è stato facile – ha raccontato a Gazzetta di Siena –, mai mi era capitato di partire così tardi. Per chi ha vissuto gli ultimi tre anni è ancora difficile digerire quel che è successo. L’entusiasmo che si è creato è bello, soprattutto la domenica non pensi che sei così in basso. È più difficile durante la settimana. Finisci l’allenamento e dici: cavolo, siamo in Eccellenza".

Voria si è poi soffermato sull’esperienza della squadra, in particolare a centrocampo. "In questi giorni prendevo in giro i ragazzi – le sue parole – dicendo che abbiamo un centrocampo borghese. C’è il conte, il duca, il barone e il principe. A volte uno non percepisce certe cose, ma con questi quattro in mezzo (Masini, Bianchi Lollo e Cristiani ndr) è tutto più semplice. Bravo anche Magrini, lo sto conoscendo adesso e gestisce il gruppo in modo eccezionale. In alcuni momenti avrei fatto altre cose e invece a volte è meglio alzare il piede dall’acceleratore".