Parla Lollo. "Il mio pensiero?. Indossare a lungo la maglia del Siena»

"Manca poco, ma ancora non ci siamo: dobbiamo rimanere concentrati": a parlare è il centrocampista Lorenzo Lollo che martedì sera ha preso parte alla cena organizzata dalla Pantera. "E’ normale che con l’avvicinarsi dell’obiettivo qualche calcolo iniziamo a farlo – ha spiegato a C3T –, ma noi siamo tranquilli, dentro lo spogliatoio non ci pensiamo, certi che prima o poi la promozione arriverà". Già Siena-Signa potrebbe essere la partita giusta. "Sarà una gara difficile, comunque fondamentale per il nostro futuro – ha spiegato Lollo –: i nostri tifosi, sempre fondamentali, domenica lo saranno ancora di più, dovranno supportarci per superare lo scoglio". Lollo, al Manni di Colle ha segnato il suo secondo gol stagionale. "Ne sono felice e spero di riuscire a farne anche altri. Il primo di testa non è stato male, perché non sono uno che sugli angoli va a saltare, sono riuscito a prendere bene il tempo; nel secondo sono arrivato di corsa, ho calciato di prima e per fortuna ho preso la porta". "Spero di rimanere il più a lungo possibile – ha chiuso Lollo –, sia io che la mia famiglia ci siamo integrati bene, anche se con un figlio piccolo non possiamo vivere tanto la città. Le cene nelle Contrade ci stanno aiutando a capire meglio Siena e la sua storia".