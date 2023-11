Parla Masini. "Giocare nel Siena per me è come farlo in Serie A»

"Questa è la mia Serie A": giocare nella Robur, per il senese Bernardo Masini è un onore e un orgoglio. "Io cerco da fare da tramite – ha spiegato ospite di ‘Al Club con la Robur’ –: avverto un senso di responsabilità nei confronti della mia città. Quando i ragazzi mi fanno domande, cerco di spiegare, di far capire loro quello che è Siena. E il peso che ha la maglia bianconera, diverso da quello delle altre. Per me vestirla è un vortice di emozioni, quando finisce una partita non vedo l’ora che sia di nuovo domenica per tornare a cantare sotto la curva". Il primato in classifica è "un ottimo risultato, in considerazione che quando il campionato è iniziato il Siena non aveva neanche una squadra". "Siamo contenti, sappiamo, come dice il mister, di avere il destino nelle nostre mani – ha commentato Masini –. Ma dobbiamo andare avanti a testa bassa e con il piede sull’acceleratore. Potremo alzarla solo quando avremo tagliato il traguardo". "Una grande squadra – ha poi chiuso – è quella che sa adattarsi alla partita, che deve saper usare la sciabola o il fioretto all’occorrenza. E noi finora abbiamo dimostrato di saperci adattare. Pazienza se una volta non giochiamo benissimo: sono fondamentali i tre punti e noi vogliamo provare a vincerle tutte".