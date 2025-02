Parla Russo. "Entrato a freddo ma lo stadio pieno mi ha caricato»

Si sono incrociati a fine partita e si sono stretti in un abbraccio: da una parte il vincitore, dall’altra il vinto. "Ringrazierò per sempre mister Magrini – ha detto Federico Russo –: mi ha allenato al San Donato Tavarnelle, con me si è sempre comportato bene, abbiamo un bellissimo rapporto". Una grande prestazione quella dell’attaccante amaranto, entrato a sostituire Regoli. "Sono entrato a freddo, ma non ci ho neanche pensato – ha aggiunto –: ero carico vedendo lo stadio pieno e una curva così bella, uno spettacolo. Abbiamo subito reagito al gol subìto e realizzato una grossa rimonta: è stato probabilmente uno dei nostri migliori primi tempi. Personalmente posso e devo fare di più, ma non è facile: in D ero in squadre-sorpresa del campionato, a Livorno ci aspettano tutti, non semplice trovare gli spazi e fare gol: tutti gli avversari contro di noi giocano la partita della vita".