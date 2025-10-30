Parla Zanoni. "Domenica sarà un confronto davvero difficile»

"Sarà una partita molto difficile perché il Prato è una squadra attrezzata. È partita un po’ a rilento ma ora è una certezza del campionato. Sarà un test importante, con alto tasso tecnico e agonistico. Ci stiamo preparando come sempre, lavorando intensamente per arrivare pronti alla sfida": a parlare, a Gazzetta di Siena, il difensore bianconero Enrico Zanoni. La squadra di Bellazzini scenderà in campo dopo il pareggio ottenuto in extremis a Ghivizzano. "È stata una partita complessa, perché il Ghiviborgo è una squadra organizzata, tecnicamente forte e tatticamente ben messa – ha spiegato Zanoni –. Ci ha messo in difficoltà, più di tutte finora, chiudendoci molte giocate. Abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco, ma negli ultimi 20-25 minuti li abbiamo tenuti nella loro metà campo. Penso che il pareggio sia stato il risultato più giusto: sarebbe stato immeritato perdere, di tiri in porta degli avversari non se ne sono visti. Siamo stati bravi a crederci fino al 97’". "All’inizio è stato difficile comprendere i principi del mister – ha poi svelato il difensore –, ma una volta entrati nella sua idea di gioco, è un sistema che appaga. Abbiamo tanto la palla e ci difendiamo anche così. Se prendiamo pochi gol è merito di tutta la squadra".