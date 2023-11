Parola a beretti. "Brutta partita per le tante buche»

Paolo Beretti, mister del Lentigione, è molto soddisfatto. "Tecnicamente è stata una gara brutta, condizionata da un campo al limite della giocabilità, soprattutto per le tante buche. È stata comunque equilibrata e combattuta, con un paio di occasioni per parte. Abbiamo trovato il gol su rigore a quindici minuti dalla fine e, complice la loro doppia espulsione, abbiamo chiuso la partita tranquillamente". Siete la squadra più in forma e più forte in trasferta. "E’ vero, stiamo bene, ma gli altri risultati dimostrano che non puoi cedere niente in concentrazione e agonismo, perché si può perdere dovunque. Prendiamo i tre punti e puntiamo a giocare la prossima partita con un livello qualitativo maggiore: arriva l’Imolese e sarà durissima. Contiamo d’avere a disposizione anche Macchioni e Formato, il nostro capitano, che per noi è sicuramente un elemento molto importante".