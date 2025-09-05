Parola ai tifosi. "Cambiano le figure, ma questo resta un teatrino degli orrori»

Oggi la Building Company si presenta, dopo oltre un mese dal suo arrivo a Rimini. Ma in quel mese i tifosi, soprattutto quelli della Curva Est, una fotografia della nuova proprietà l’hanno già scattata. Seguendo, frame dopo frame, un film che non fa di certo onore al centenario club della loro città. Ora tornano a scrivere sui social rimettendo insieme i pezzi, il susseguirsi di dirigenti, il mercato che ha smembrato la squadra. E anche il nuovo corso, quello affidato al direttore sportivo Stefano Giammarioli. "Una nuova maschera di questo teatro degli orrori, ma il copione è lo stesso – scrivono su Facebook – Evidentemente siamo di fronte ad un’équipe ben orchestrata dove varie figure si alternano come in un gioco degli specchi (o meglio specchietti per le allodole), ripetendo sempre gli stessi schemi con la medesima strategia, mettendo in giro voci e false speranze per prendere tempo continuando la mattanza del Rimini. Per dirla in altri termini, gli infermieri possono cambiare ma in sala operatoria è già stato deciso che il paziente, il Rimini, deve morire". Poi un riferimento alle ultime dichiarazioni della proprietaria del club, Giusy Anna Scarcella, che non più di qualche giorno fa ha detto di essere disposta ad andarsene, al patto di rientrare di tutti i soldi sin qui investiti nel club. "Come se non bastasse, chiedono pure soldi per andarsene – dicono i tifosi della curva – A cos’altro dobbiamo assistere? Già abbiamo subìto un abuso gravissimo, noi tifosi e tutta la città. Ora se ne devono andare, e il Rimini non può finire ad un’altra scatola cinese di questi speculatori. Vigileremo. Hanno smembrato una squadra meritevole, composta di persone che hanno di dimostrato di amare Rimini, fatto a pezzi il settore giovanile e lasciato per strada un centinaio di ragazzini. Ora non possono rifarsi una verginità cambiando qualche testa di legno". Dalla curva restano sulle proprie posizioni, in fin dei conti i fatti sono dalla loro, non c’è che dire. "Avevamo previsto tutto questo e ora diciamo: se per cacciarli serve lo stadio chiuso, stadio chiuso sia. Basta agonia. Il ‘Neri’ è casa nostra, non cosa loro. Questo non è più il Rimini ma un’accozzaglia fatta apposta per colare a picco, i giocatori stessi che sono rimasti vogliono che lo stadio rimanga chiuso perché questa proprietà levi le tende".