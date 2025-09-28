Parola al mister. "Più è difficile e più siamo uniti: che atteggiamento»

"La cosa che mi stupisce ogni volta è l’atteggiamento che hanno questi ragazzi". Lo dice subito Filippo D’Alesio. Come del resto lo ripete dopo ogni partita. "Più è difficile e più si uniscono, hanno una fame assurda – spiega l’allenatore del Rimini dopo il successo in casa del Pineto – Si conoscono da tre settimane, ma sono estremamente uniti. E questo ti porta a fare prestazioni del genere. Dico sempre che siamo cani randagi: non hanno niente da mangiare, mille difficoltà, ma hanno la bava alla bocca".

D’Alesio ’riguarda’ i novanta minuti in Abruzzo. "Il primo tempo, giocato in situazione di freschezza, è stato un grande primo tempo. Anche se sono tante le cose da migliorare, ci mancherebbe. Poi ci siamo tirati un po’ troppo indietro e quando facciamo questo andiamo in difficoltà. Nel finale, quando non ne avevamo più, ci siamo difesi in maniera assurda. Non ho parole per dire quello che abbiamo fatto. La classifica? Non sappiamo dove stiamo andando. Ogni partita la dobbiamo vivere con felicità per capire chi siamo e a che punto siamo. Di certo non guardiamo la classifica".