Parola di capitano. "Siamo stati bravi a portare pazienza. Mai persa la calma»

E’ subito corso a festeggiare con i suoi tifosi, Michele Somma. "Segnare sotto la curva è bello il doppio, senti tutto il calore della gente. E lo è soprattutto per un difensore, a cui non capita spesso di metterla dentro". Sprizza gioia, il bianconero, autore del gol che ha sbloccato la complicata partita con il Terranuova Traiana. "Le espulsioni ci hanno avvantaggiato, per prendere campo e metterli lì – dice –: siamo stati bravi ad avere pazienza e trovare il momento giusto per far gol. Sapevamo di essere attesi da una gara intensa, adrenalinica e piena di contrasti: non abbiamo mai smesso di fare il nostro gioco, senza perdere la calma. Abbiamo una precisa identità e non dobbiamo mai snaturarci, pronti ad affrontare qualsiasi situazione". "Ricordando com’era andata con il Tau Altopascio, un po’ di timore a un certo punto è subentrato – prosegue Somma –, ma eravamo convinti che prima o poi, l’occasione giusta sarebbe arrivata e che l’avremmo portata a casa. Peccato per il rigore fallito, ma di errori se ne vedono a tutti i livelli. Credo che si tratti soltanto di un momento: alle volte la porta sembra stregata e basta un episodio per ribaltare tutto. Una volta che riusciremo a sbloccarci non avremo più problemi". Il pubblico, partita dopo partita, sembra ‘entrare’ nel gioco di Bellazzini. "Anche noi inizialmente abbiamo dovuto abituarci al sistema – spiega Somma – e sapevamo che all’inizio non sarebbe stato apprezzato dai tifosi. Ma poi tutto cambia: chi gioca sa cosa deve fare, sa capire i momenti di gioco. Durante gli allenamenti fatichiamo tanto, lavoriamo forte: è anche per questo che sono arrivati ottimi risultati". "Io alla guida della difesa – chiude –? Un bel ruolo, vedo tutto, ogni situazione; giocando bene, anche dietro è tutto più facile".

A.G.