Partenza anticipata. Carrarese concentrata per la trasferta di Pescara. Calabro suona la carica

La Carrarese è partita ieri, con più largo anticipo del solito, per Pescara. "Lo abbiamo fatto per attenuare ogni forma di stress – ha chiarito il tecnico Antonio Calabro – così da avvicinarci il più sciolti possibile alla gara di domenica. Adesso è importante gestire le forze e gli allenamenti di giovedì e di ieri mattina prima della partenza sono stati funzionali al recupero delle energie senza appesantire gambe e mente dei giocatori. Giocare ogni tre giorni non favorisce recuperi e mette sotto torchio alcuni per dispendio energetico, fisico e mentale, senza dimenticare il rischio acuito di infortuni che dobbiamo essere bravi e fortunati ad evitare. Grassini e Belloni sono partiti con noi per l’Abruzzo. La via seguita è quella della gradualità che vale sia per intensità degli allenamenti che per minutaggio in gara. L’assenza di Panico per squalifica si somma a quelle di Morosini e Giannetti. Nel reparto offensivo siamo corti ma non sono abituato a lamentarmi; piuttosto, a cercare soluzioni".

Battere il Cesena è stato esaltante ma si guarda avanti. "Non mi sento appagato e di sicuro non c’è il rischio che lo siano nemmeno i miei calciatori. C’è stanchezza ma anche tanta consapevolezza in noi stessi e la voglia di proseguire su questa lunghezza d’onda anche contro il Pescara. Sappiamo che sta incontrando un momento di difficoltà ma non esiste pensare di sottovalutarlo. Un tale ragionamento non ci appartiene perché siamo persone che lavorano e vivono nel calcio ed è noto che ogni partita riserva incognite; a maggior ragione se affronti il Pescara in trasferta".

La Carrarese è partita con 21 giocatori: i portieri Bleve, Mazzini e Tampucci; i difensori Coppolaro, Di Gennaro, Di Matteo, Illanes e Imperiale; i centrocampisti Boli, Belloni, Capezzi, Cerretelli, Cicconi, Della Latta, Grassini, Palmieri, Schiavi, Zanon e Zuelli; gli attaccanti Capello e Finotto. La società ha reso noto che sono state apprestate tutte le misure idonee a un pronto intervento circa la pulizia e potatura delle piantagioni di pino sovrastanti il piazzale antistante l’ingresso della tribuna dello stadio dei Marmi. Un’opera quanto mai opportuna e necessaria per evidenti disagi e ragioni di decoro urbano e di tutela dell’incolumità degli avventori della zona. La Carrarese ringrazia il Comune e in particolare Carlo Orlandi, assessore a patrimonio, partecipazioni e sviluppo economico, per l’interessamento attivo e l’intervento effettuato con solerzia ed efficacia e Nausicaa Spa, intervenuta con i propri incaricati.