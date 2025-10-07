Partita amara. "Trodica, necessaria più cattiveria agonistica in area»

"Usciamo senza punti dopo una partita giocata bene. Lavoreremo a testa bassa per tornare presto a fare risultato". Così Roberto Buratti, allenatore del Trodica dopo la sconfitta casalinga con il Tolentino. I biancoazzurri hanno giocato una buona gara, ha creato le occasioni per trovare quantomeno il pareggio. "Credo – aggiunge – che le scelte fatte siano state tutte azzeccate, sia negli undici titolari che nelle sostituzioni perché ci hanno dato un piglio migliore per cercare il gol. Dovevamo essere più cinici sotto porta, anche in un paio di mischie a centro area avremmo potuto avere maggior cattiveria agonistica". Trodica propositivo davanti ai suoi tifosi, su tutti il capitano Cognigni, autore di una prova importante con almeno tre palle gol nitide, tra cui una clamorosa traversa. "Dispiace per il risultato ma non facciamo drammi. Domenica – conclude Buratti – giocheremo a casa del K Sport, è una partita che si preparerà da sola e su cui faremo grande affidamento per tornane a vincere. Rimaniamo molto fiduciosi perché siamo all’inizio del percorso e possiamo solo migliorare".