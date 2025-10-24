Partita chiave tra le ultime della classe. Tanoni: "Chiesanuova, ora non si può sbagliare»

Due giorni ad un Chiesanuova- Civitanovese che, seppur 8ª giornata, assume già le sembianze di una gara spartiacque. Una contro l’altra le compagini che chiudono la classifica di Eccellenza con 3 punti, -7 dalla salvezza diretta. I rossoblù (unici senza successi) arrivano all’incontro tra contestazioni e con la squadra che è un cantiere aperto, i biancorossi invece hanno accumulato 4 stop di fila. Prima del quarto in realtà c’è stata la vittoria, il blitz proprio al Polisportivo per la Coppa, tuttavia inutile ai fini della qualificazione. "La risalita per uscire dalla crisi – afferma Tommaso Tanoni, centrocampista classe 2000 – va costruita mattone dopo mattone, con costanza, ma indubbiamente domenica è una partita vitale". Eravate abituati al vertice, state resettando mentalmente perché ora la salvezza diventa priorità? "Sì ne abbiamo parlato. Dobbiamo pensare a salvarci e dimenticare il bel passato". Come state cambiando con il nuovo mister Mariotti? "Sta lavorando sui movimenti offensivi, domenica abbiamo giocato con il 4-3-3 ad Urbino (Mobili lo aveva usato col Montefano, unica vittoria ndc) e penso che per 45 minuti abbiamo fatto bene. Poi ci siamo disuniti dopo lo svantaggio e pagato caro gli errori".

Andrea Scoppa