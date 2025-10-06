"Partita condotta dall’inizio alla fine". Mister Bellazzini loda i suoi ragazzi

Un’altra vittoria. Da primato. Sofferta il giusto, sicuramente meritata. "Abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine – dice un soddisfatto Tommaso Bellazzini (foto) –, abbiamo tenuto il campo come volevamo e abbiamo avuto noi le occasioni migliori. Il Follonica Gavorrano è una squadra di alto livello, che in alcuni momenti ha saputo metterci in difficoltà, grazie alla qualità dei suoi giocatori. Ma credo che i miei ragazzi abbiano fornito una prestazione di assoluto spessore". "Avevo detto loro – prosegue il mister – che affrontando un’avversaria di livello superiore, per fare bene, avremmo dovuto alzare la qualità del gioco e delle ultime scelte, che finora abbiamo un po’ pagato, e che avremmo dovuto aumentare la forza e la capacità di saper soffrire. Mi sembra che tutto questo si sia visto. Il Siena si è dimostrato, al cospetto di un avversario forte, una squadra competitiva. Sofferenza vera l’abbiamo provata soltanto nei minuti finali, in cui c’è stato da difendere il risultato. Io vorrei che la squadra stesse sempre su, ma capisco che non sia sempre possibile. L’occasione che hanno avuto mi ha fatto arrabbiare, avevamo in mano la partita e rischiare di riaprirla per una leggerezza sarebbe stato un danno immeritato". Match winner, Jacopo Ciofi. "Ho sempre detto che è un giocatore di qualità – sottolinea Bellazzini – e non avevo dubbi sul fatto che, quando chiamato in causa, avrebbe fatto bene. Come i suoi compagni: Rossi, Lucas… hanno giocato partite di alto livello. La nostra forza è il gruppo, la mentalità di squadra sta crescendo ed è quella che ci porterà lontano". Anche al Malservisi-Matteini, la porta bianconera è rimasta inviolata. "Il merito è di tutti, degli attaccanti, che pressano sempre la palla, dei centrocampisti e dei difensori che tengono corta la squadra, del portiere che si fa trovare pronto quando c’è bisogno. Concedere il meno possibile è importante per disputare un certo tipo di campionato". Anche stavolta, però, qualche palla di troppo non è andata a buon fine. "Due-tre nostre occasioni le definirei clamorose – afferma il mister –. Non siamo riusciti a sfruttarle, ma già averle create è importante. Piano piano riusciremo a trasformare i pericoli con frequenza". Sugli infortunati. "Barbera ha accusato un piccolo risentimento, ma niente di grave. Nardi ha avuto un fastidio al retto della gamba destra, non abbiamo voluto rischiarlo. Lipari ha disputato una buona partita; è uscito per fare spazio a Menghi".

Angela Gorellini