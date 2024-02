PARTITA LA PREVENDITA. Un altro esodo verso Cesena

Gli amaranto sono già tornati al lavoro per preparare la trasferta di Cesena in programma tra 48 ore. Nel frattempo è già attiva la prevendita per il settore ospiti dell’ "Orogel stadium Dino Manuzzi". Si prevede un altro esodio importante di tifosi che, nonostante il giorno feriale e l’orario serale, partiranno alla volta della Romagna. Il costo del tagliando di accesso è di 14 euro (Gli under 18 pagano 8 euro, mentre per gli under 14 sono 5 euro), con chiusura delle vendite fissata alle ore 19 di, domani, lunedì 12 febbraio.

Ai prezzi sopra indicati occorre aggiungere le spese di commissione.

I biglietti possono essere acquistati online sul circuito Vivaticket oppure al punto Snai Vincendo in via Trasimeno, alla Tabaccheria Veri al Bagnoro e al Punto Snai di via della Cupa a Castiglion Fiorentino. E’ possibile acquistare i biglietti solo con pagamento elettronico. La vendita dei tagliandi sarà riservata ai residenti della provincia di Arezzo solamente per il settore ospiti.