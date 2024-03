Partita ricca di gol. All’ultimo l’Atletico batte la Cluentina

CLUENTINA

3

ATLETICO CENTOBUCHI

4

CLUENTINA: Ponzelli, Pagliarini (78’ Montecchiari), Giaconi, Marcantoni, Menghini (81’ Cammertoni), Brandi (54’ Foglia), Marini (58’ Scoccia), R. Mancini, Ribichini, A. Mancini, Salvati (66’ Stacchiotti). All.: Canesin.

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, Sharif (58’ Zadro), Pietropaolo (85’ Liberati, 93’ Lanzano), Picciola, Napolano, Cialini. All.: Fusco.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Reti: 4’ e 48’ Ribichini, 8’ De Cesaris, 11’ Napolano, 75’ e 93’ Picciola, 86’ rig. A. Mancini.

Note: al 65’ espulso Giaconi.

La Cluentina parte con il piede giusto: al 4’ il lancio di Roberto Mancini trova libero Ribichini che supera in dribbling De Cesaris e trafigge Camaioni. Micidiale uno-due del Centobuchi con De Cesaris e Napolano. Due occasioni consecutive per Salvati, pericoloso poi Ribichini. A inizio ripresa arriva il pareggio da calcio piazzato di Ribichini. I locali invocano il rigore per un fallo di mano. Al 65’ la Cluentina colpisce due legni e nella ripartenza Giaconi viene espulso per avere atterrato un avversario. Al 75’ Atletico in vantaggio con Foglia che riprende la respinta del portiere. Nel finale l’arbitro concede il rigore e segna il maceratese Andrea Mancini. La beffa al 93’ quando la sponda di Liberati mette Picciola nelle condizioni di firmare di testa il definitivo 3-4 per l’Atletico Centobuchi.