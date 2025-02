Partita rocambolesca. Un pareggio di emozioni tra Monturano e Montefano

Monturano 2 Montefano 2

MONTURANO CAMPIGLIONE: Monti; Adami, Wahi, Muzi (57’ De Carolis), Fabi (57’ Baiocco); Morelli, Ercoli, Ruggeri (74’ Iullitti), Cheddira (62’ Russo); Palestini (90’ Santarelli), Altobello. All. Cuccù

MONTEFANO: David; Galeotti, Bianchi, Postacchini, Calamita (90’ Candidi); Alla, Gabrielli, Nardacchione; Ferretti; Palmucci (68’ Pincini); Rombini (74’ Papa). All. Amadio

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto

Reti: 10’ Wahi, 11’ Nardacchione, 50’ Rombini, 80’ Russo

Parità tra Monturano e Montefano in una gara ricca di episodi. Locali avanti al 10’ quando su azione da corner svetta Wahi che mette in rete. Immediata la replica degli ospiti che liberano al tiro Nardacchione che fredda Monti. La gara è bella, ospiti pericolosi con Ferretti e Alla che scheggia la traversa; Monturano che prova a colpire con un pallonetto di Palestini dalla propria trequarti e con una conclusione poco fortunata di Altobello. Allo scadere parata d’istinto di Monti su Rombini. Ad inizio ripresa il vantaggio del Montefano: tiro di Ferretti murato dalla difesa, palla a Nardacchione che mette al centro, Rombini è un fulmine e spedisce in rete. Il Monturano prova a reagire con un colpo di testa di Ercoli che David respinge a terra. Al 35’ st il pareggio: Palestini punta la porta e serve Russo appostato sul secondo palo e palla in rete. Nel recupero i locali sfiorano la vittoria: tiro di Santarelli deviato, la palla sfiora il palo.