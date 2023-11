Partite IN TV. In diretta Corridonia e Chiesanuova La troupe di Tvrs trasmetterà in diretta la gara tra Corridonia e Matelica, decima giornata del campionato di Promozione. Il giorno dopo, le telecamere saranno a Villa San Filippo per Chiesanuova-Jesina, decimo turno di Eccellenza. Chiesanuova secondo con 18 punti.