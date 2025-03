Pasquali-Mariotti: Sansepolcro in orbita

sansepolcro

2

pontevalleceppi

1

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci; Innocentini, Petricci, Adreani, Del Siena; Bruschi (29’ st Brizzi), Gorini, Gennaioli; Pasquali, Bartoccini (43’ st Lorenzoni), Mariotti (24’ st Quadroni). All. Armillei.

PONTEVALLECEPPI (4-3-1-2): Biscarini; Muzhani, Barbarossa (36’ st Toma), Ricci, Silvestri; Mazzei (21’ st Paradisi), Dolcini (36’ st Giuliacci), Dyrma (41’ st Buonavolontà); Retini (1’ st Mala); Petterini, Ligi. All. Del Bene.

Arbitro: Temperoni di Terni.

Reti: 12’ pt Pasquali (S), 9’ st Silvestri (P), 17’ st Mariotti (S).

SANSEPOLCRO – Più forte anche del vento contrario che a inizio ripresa aveva complicato la situazione. Il Sansepolcro piega di misura (2-1) un ostico Pontevalleceppi, conquistando tre punti che consentono alla formazione bianconera di vivere una tranquilla domenica, ancora da capolista solitaria dell’Eccellenza umbra. Fase iniziale di studio e al primo vero affondo (12’) è subito gol per i padroni di casa: lancio in area di Gorini per Bartoccini, due difensori ospiti si ostacolano a vicenda e il rimpallo favorisce Pasquali, che si aggiusta la palla e con un diagonale di sinistro trafigge Biscarini. Il Sansepolcro insiste e al 23’ Mariotti pesca Gennaioli, sul cui traversone Bartoccini non fa in tempo ad arrivare.

Poi all’improvviso ecco il Pontevalleceppi: al 26’, Del Siena scivola e favorisce Retini, la cui botta da posizione angolata è deviata in angolo da Vaccarecci. Il Sansepolcro beneficia del vento a favore e al 39’, sull’azione più bella del match, Bartoccini salta l’avversario e dal fondo scodella un perfetto pallone per la testa di Pasquali, che conclude alto. Al 9’ della ripresa, la squadra perugina pareggia: Petterini vede libero sulla sinistra della trequarti l’esterno Silvestri, la cui lunga colombella – con l’ausilio del vento – sorprende Vaccarecci all’incrocio.

Tutto da rifare per il Sansepolcro, che al 17’ trova tuttavia il colpo risolutore al termine di un’azione insistita, con lo scarico di Bruschi per il diagonale vincente del bravo Mariotti. Inutili i tentativi del Pontevalleceppi, pericoloso di fatto solo al 43’ con l’incornata di Ricci fuori bersaglio, mentre al 46’ Gennaioli potrebbe chiudere i giochi, non fosse per Biscarini che gli devia la conclusione da posizione favorevole. Ma la vittoria non sfugge ugualmente; adesso, mente rivolta alla Coppa Italia e alla trasferta di Sesto Fiorentino.

Claudio Roselli