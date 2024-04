Passo Falso a castelfidardo. Ruani: "Mi aspettavo di più negli ultimi metri dalla mia Maceratese»

Solo la matematica tiene aperte alla Maceratese le porte dei playoff quando mancano tre giornate alla fine. "Non è facile arrivarci, però – osserva Pieralvise Ruani, allenatore della Maceratese – noi daremo tutto fino alla fine perché così deve essere e perché sia io che i giocatori ci teniamo tantissimo a questa maglia". I biancorossi sono tornati a mani vuote da Castelfidardo in una gara che era uno spareggio considerando che la squadra di casa precedeva i biancorossi di 3 punti. Adesso i biancorossi sono stati superati in classifica anche da Montegranaro e Osimana. "Non è facile – osserva Ruani – affrontare il Castelfidardo che si è chiuso bene, stavamo anche muovendo con profitto la palla ma siamo mancati negli 15 metri, lì mi aspettavo di più. Abbiamo effettuato pochi tiri e siamo stati poco concludenti". La squadra è stata accompagnata da un buon numero di tifosi. "Sono dispiaciuto per loro, è un peccato". Ma è chiaro che vanno cercate altrove le cause del campionato al di sotto delle aspettative da parte della Maceratese. Domenica all’Helvia Recina sarà di scena la Jesina e i biancorossi nelle utlime gare dovranno cercare di trovare quei risultati indispensabili per risalire la china e rendere meno amara la pillola di una stagione partita con tantissime aspettative e che sta terminando in un tono molto minore.